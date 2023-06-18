الحج والعمرة السعودية تكشف الإجراءات الضرورية للوقاية من الأمراض أثناء الحج

إيمان حنا

مع قرب بدء أداء فريضة الحج لهذا العام، تتردد الكثير من الأسئلة حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، أو الأمراض التي قد تنتقل نتيجة الزحام الشديد فى المشاعر المقدسة والحرم.

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية الخطوات والسلوكيات الوقائية المهمة والاحترازية، كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين، خصوصا في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظا على المكتسبات الصحية التي تم تحقيقها خلال جائحة كورونا".

وفى السياق نفسه، دعت رئاسة شئون الحرمين الحجاج إلى الالتزام بارتداء الكمامة قائلة: "حرصا على سلامتكم وسلامة الآخرين، نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

إضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية بشكل عام، المحافظة على التباعد قدر الإمكان وتجنب التقبيل أو التلامس.

وعلى الحاج أيضا أن يخضع لعدد من التطعيمات والفحوصات قبل السفر لأداء مناسك الحج، تشمل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، واللقاح المضاد للالتهاب السحائي، وأيضا الحصول على تطعيم التهاب الكبد الوبائي أ، والذي يمكن أن يصاب به الشخص نتيجة لتلوث الطعام.