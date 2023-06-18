إطلاق برنامج "كرم الوفادة" لحجاج بيت الله الحرام

إيمان حنا

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برنامج "كرم الوفادة"، ضمن مبادرة "حفاوة" التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق"واس".

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الشيخ نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بتقديم الضيافة والترحيب بهم، تعزيزاً لمظاهر حسن الاستقبال وكرم الوفادة لضيوف الرحمن وإدخال السرور عليهم، كما قامت الإدارة بتوزيع حقائب "هدايا" تضمنت نسخة من المصحف الشريف وسجادة صلاة وكتب دعوية.

وأكد شريفي، أن مبادرة "حفاوة" تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وتحقق المبادرة أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية 2030" من خلال تسخير كافة الإمكانات لضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم وتجربتهم الدينية في مكة المكرمة.

من جهة أخرى، وصلت أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أمس، وعلى متنها 270 راكبا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم نائب القنصل اليمنى أحمد السعدي وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأعرب الحجاج اليمنيون عن شكرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على التسهيلات التي قدمتها لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام، منوهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من كافة المسؤولين، وسهولة الإجراءات وتيسيرها.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، امتدادا لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

وفي السياق ذاته، وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من المملكة المغربية أمس، إلى مطار الملك عبدا لعزيز الدولي بجدة، قادمةً إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي، وكان في استقبالهم مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي اللواء سليمان اليوسف.

من جانب آخر، تواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية بالصالة المخصصة للمبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا، لتسهيل إنها إجراءات مغادرتهم إلى البقاع المقدسة.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية "السعودية 2030"، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتنفذ المبادرة للعام الخامس في 7 دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في تركيا وكوت ديفوار.