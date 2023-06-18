التنمية المحلية: استرداد 1.2 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلة، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 21 ل إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي كانت قد بدأت 27 مايو الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 1.2 مليون متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 5077 مبنى مخالف، وإزالة 1740 حالة تعد على مساحة 5636 فدانا، وإزالة 140 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1064 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة، الالتزام بكافة قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بإستمرار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا علي تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى بلغ حوالى 6430 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1٫6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1445 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، و154 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلي 2.8 مليون متر مربع بإجمالي 11 ألف و 507 مبني مخالف، وإزالة ٣١٨٥ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٠ الاف و ٣٧ فدان، و٢٩٤ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٩٣٩ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظات الشرقية والبحيرة والجيزة والمنيا خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ٢١، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة الشرقية نجحت في استرداد ٢٩٥ ألف متر مربع بإجمالي ١٤٩٩ حالة مباني مخالفة، واسترداد ١٨٣٨ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٩١٣ حالة، كما نجحت محافظة البحيرة في إزالة ٦٦٦ حالة مباني مخالفة على مساحة ٢٠٨ ألف متر مربع، كما نجحت محافظة الجيزة في استرداد ١٢٢ ألف متر مربع بإجمالي ٣٢١ حالة مباني مخالفة، و٤٨٦ فدان بإجمالي ٨ حالات تعدي، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة ٢٧٧ حالة مباني مخالفة على ٣٥.٥ ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد ٢٤٤٢ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٢٢ حالة.

ووجه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ والتي ستبدأ في 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل لاستكمال تلك الأعمال، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية لتذليل أى معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، وبالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة لتنفيذ المستهدف من المرحلة القادمة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب " اللواء هشام آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري ، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل.