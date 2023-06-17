تنفيذ 11 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للسكة الحديد بالإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه وجه المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، والتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21.

وشدد الشريف على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.