اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنفيذ 11 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للسكة الحديد بالإسكندرية

السبت، 17 يونيو 2023 05:09 م
تنفيذ 11 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للسكة الحديد بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تنفيذ 11 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق حي المنتزة ثان خط المعمورة رشيد، عبارة عن أسوار وأكشاك بمساحة 706 م 3 بالمخالفة للقانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
 
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه وجه المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، والتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء  لتنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21.
 
وشدد الشريف على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.
 
 
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

حرم السكة الحديد

التعديات على املاك الدولة

احياء الاسكندرية



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