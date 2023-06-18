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تسليم طلاب الثانوية كراسة أسئلة وورقتى إجابة للأسئلة الاختيارية والمقالية

الأحد، 18 يونيو 2023 07:52 ص
تسليم طلاب الثانوية كراسة أسئلة وورقتى إجابة للأسئلة الاختيارية والمقالية طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع كراسة الأسئلة وتشمل 4 نماذج امتحانية متفقة في الأسئلة ومختلفة في توزيعها إضافة إلى ورقة البابل شيت وورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، على طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية امتحانات المواد المضافة إلى المجموع، مشددة على أن كتيب المفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاج الطالب إلى حفظها للوصول إلى نواتج التعلم والإجابة المطلوبة لبعض الأسئلة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية أسفل كل سؤال.
 
ويؤدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.
 
وأوضحت الوزارة، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.
 
 
 

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