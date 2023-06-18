"الاتجاهات الحديثة فى مكافحة سوسة النخيل".. يوم حقلي لمزارعي ميت أبو عربي بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة المكافحة بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة بتنفيذ يوم تدريب حقلى عملى حول الاتجاهات الحديثة فى مكافحة سوسة النخيل وذلك لمزارعى قرية ميت أبو عربى التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق فى حضور المهندس أحمد العساسى مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس هانى فتوح مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق والمهندس كمال مسيل رئيس المكافحة البستانية وعدد من مزارعى النخيل بالقرية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال التدريب العملى تم التعريف بسوسة النخيل الحمراء ودورة حياتها وعدد الاجيال الموجودة طوال العام والطور الضار فى دورة الحياة (اليرقة) ومدى خطورتها كما تم التعرف على أعراض الإصابة والأسلوب الأمثل لطرق المكافحة وذلك بهدف توعية المزارعين عمليا داخل الحقل بطرق المكافحة الأحدث والأمثل لتحقيق أعلى إنتاجية لأشجار النخيل وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.