الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوما على مدرسة غربى أوغندا

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق - في بيان أوردته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني - "إن جوتيريش يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولحكومة أوغندا وشعبها، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن المختطفين".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أهمية الجهود الجماعية، بما في ذلك من خلال الشراكات الإقليمية المعززة، لمعالجة انعدام الأمن عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا واستعادة السلام الدائم في المنطقة، كما شدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذا العمل المروع إلى العدالة.

كانت أوغندا قد شهدت هجوما إرهابيا شنه مسلحون على مدرسة في بلدة "مبوندوي" الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص على الأقل.