إصابة طالب بحالة إغماء أثناء أداء امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل مستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ طالب ثانوية عامة مصاب بحالة إغماء وذاك أثناء أداء امتحان اللغة العربية ، ليقوم رئيس لجنة الامتحانات بمدرسة ممدوح الصردي بدسوق بإخطار غرفة العمليات بذلك ليجري التواصل مع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ للدفع بسيارة إسعاف.

والطالب المصاب بحالة إغماء يدعى "م. ك. ج"، 18 سنة، وجرى نقله لمستشفى دسوق العام لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

كما شهدت لجنة مدرسة سخا الإعدادية بنات للتعليم الأساسي إصابة ملاحظة بإنخفاض في ضغط الدم أثناء قيامها بعملها بالمراقبة على طلاب الثانوية العامة ليجري نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أنها "و. ا. ع. م"، 40 عاما، مصابة بانخفاض في ضغط الدم ليجري التعامل معها من قبل الأطقم الطبية داخل المستشفى.