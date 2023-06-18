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التعليم: ورقة امتحان اللغة العربية المتداولة قبل بداية الامتحان غير صحيحة

الأحد، 18 يونيو 2023 10:25 ص
التعليم: ورقة امتحان اللغة العربية المتداولة قبل بداية الامتحان غير صحيحة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن صور ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة صباح اليوم غير صحيحة وليس لها اي علاقة بمادة امتحان اليوم.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.
 
وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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