أوروبا توافق على إصدار بطاريات الهواتف المحمولة قابلة للإزالة وحل لمشكلة مقاومة الماء

فاطمة شوقى

وافق الاتحاد الأوروبى على قانون يسمح بإزالة بطاريات الهواتف المحمولة واستبدالها، وذلك من أجل تعزيز الاستدامة وسهولة إصلاح الأجهزة الإلكترونية بعد الموافقة على القواعد التى حددت أن منفذ USB-C إلزامي في الهواتف الذكية، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بأغلبية كبيرة بلغت 587 صوتًا لصالحه ، و9 أصوات ضده وامتنع 20 عن التصويت ، تم تمرير التشريع الجديد بكامل هيئته وينتظر الآن الموافقة الرسمية من قبل المجلس. بمجرد موافقة الأخير على النص ، سيدخل القانون حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من أن القانون لا يشترط صراحة أن تحتوي الأجهزة على أغلفة قابلة للإزالة ، إلا أنه ينص على الحاجة إلى البطاريات "لتكون مصممة بطريقة يمكن للمستهلكين إزالتها واستبدالها بسهولة".

على الرغم من أن ما سبق لا يعني بالضرورة العودة إلى الهواتف ذات الأغطية القابلة للإزالة من السنوات السابقة ، إلا أنه يبدو حلًا أبسط وأكثر عملية.

ماذا سيحدث لمقاومة الماء؟

السؤال الذي يطرح نفسه حول ما سيحدث لمقاومة الماء والغبار في الأجهزة، والاجابة وفقا للصحيفة فإنه يتم السماح بتثبيت البطاريات للمصنعين بتحقيق تصميمات أكثر إحكاما ، وتحسين المساحة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، من خلال إزالة ألسنة الغطاء الخلفي اللازمة للوصول إلى البطارية ، تم تقليل الفجوات الصغيرة التي قد تسمح بدخول السوائل.

مع هذا التشريع الجديد ، سيكون لدى العلامات التجارية خيار تصنيع الأجهزة بهيكل من قطعة واحدة ، دون انقطاع أو فتحات ، باستثناء منفذ الشحن ومكبرات الصوت. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستجعل الهواتف الذكية مقاومة للماء والغبار.