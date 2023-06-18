أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية فى مدينة الأسمرات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نظم صندوق تحيا مصر أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات ، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتوفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بالمجان من خلال معرض مبادرة "دكان الفرحة" ، مع توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر من خلال مبادرة "بالهنا والشفا" ، وتجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير كراسى كهربائية وكراسى متحركة لرعاية ذوي الهمم.

شهد الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، ود. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وعدد من رجال الأعمال والفنانين وممثلي منظمات المجتمع المدنى.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأكد محافظ القاهرة أن صندوق تحيا مصر هو صندوق دعم الخير فى كافة المجالات، ويقدم مبادرات الخير فى كافة أرجاء الجمهورية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

و أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .

وأكد محافظ القاهرة أن حي الإسمرات يعد نموذجا يدرس في العالم ومعجزة مصرية، وأن هذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه خاصة المرأة والطفل.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق العشوائية وغير المخططة، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات .