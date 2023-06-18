أسعار العملات اليوم الأحد 18-6-2023 فى مصر

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 18-6-2023، بالتعاملات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الريال السعودى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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