أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بمساجد الجمعة والساحات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة الأوقاف: إقامة صلاة عيد الأضحى بمساجد الجمعة والساحات

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك. التعليم: ورقة امتحان اللغة العربية المتداولة قبل بداية الامتحان غير صحيحة صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن صور ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة صباح اليوم غير صحيحة وليس لها اي علاقة بمادة امتحان اليوم. البحث العلمي تدعو الطلاب والخريجين والمهندسين لأخذ دورات تدريب بمحطات الطاقة الشمسية أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية العملية وأيضا التدريب الصيفى لطلبة وخريجي الجامعات المصرية في مجال التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا والألواح الشمسية، وذلك من خلال مراكز التنمية الإقليمية لبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للأكاديمية داخل المعمل المصري الصيني بجزيرة قرمان بسوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية ببرج العرب، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات وتتراوح مدة التدريب من 7 أيام وحتى 22 يوماً حسب الموضوعات المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg ، وسيتم تلقى طلبات التقديم اعتباراً من اليوم وحتى اكتمال العدد المحدد للتسجيل في كل دورة تدريبية. أعضاء النيابة الإدارية الجُدد دفعتى 2017 و 2018 يتسلمون اليوم عملهم رسميا يتسلم أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد دفعتي 2017 و2018، عملهم رسميا فى الهيئة إعتبارا من اليوم الأحد عقب أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية. أجواء حارة وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الجمعة المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 18 يونيو حتى الجمعة المقبل 23 يونيو 2023 ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفاة معلمة داخل إحدى لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاة المعلمة أمل فتحى عبد الله عبيد أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة، بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس، نتيجة أزمة قلبية حادة، وتم نقلها إلى مستشفى القاهرة الجديدة، لمحاولة إسعافها، ولكن وافتها المنية. المدينة المنورة تستقبل 718 ألف حاج ونسب الاشغال تصل 54% بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة 718030 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة