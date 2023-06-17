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يبدأ الأربعاء المقبل ..

الأرصاد تكشف سمات طقس الصيف وتوجه 4 نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة

السبت، 17 يونيو 2023 12:32 م
الأرصاد تكشف سمات طقس الصيف وتوجه 4 نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة الطقس - أجواء صيفية
كتب محمود راغب

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.
 
وأضافت هيئة الأرصاد : نحن على مشارف فصل الصيف الذى سوف يبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو 2023 ويستمر معنا لمدة 3 أشهر ، حيث أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويمثل بهذا يوم 21  يونيو هو أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام.
 
ووجهت هيئة الأرصاد للمواطنين عدد من النصائح للاستعداد لفصل الصيف :
1-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه
2-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.
3-ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة.
4-التواجد فى أماكن جيدة التهوية.

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