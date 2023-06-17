الأرصاد تكشف سمات طقس الصيف وتوجه 4 نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

وأضافت هيئة الأرصاد : نحن على مشارف فصل الصيف الذى سوف يبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو 2023 ويستمر معنا لمدة 3 أشهر ، حيث أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويمثل بهذا يوم 21 يونيو هو أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام.