أخبار الاقتصاد اليوم.. جولة ترويجية للمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات هندية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 18-6-2023 اخبار الاقتصاد من أبرزها نظمت البورصة المصرية، اجتماعا بين الإدارة التنفيذية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و28 من مسئولي 14 شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 50 مليار جنيه.

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شركة تدير أصولا بـ50 مليار جنيه تبحث فرص الاستثمار بـ"مصر الجديدة للإسكان

نظمت البورصة المصرية، اجتماعا بين الإدارة التنفيذية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و28 من مسئولي 14 شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 50 مليار جنيه.

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تتعاون مع الشركات المقيدة وبنوك الاستثمار، لإظهار المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المقيدة وبالأخص شركات القطاع العقاري التي تمتلك محافظ أراضي متميزة، مما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة أسهمها، وبما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والقيمة الفعلية للأصول التي تمتلكها.

أضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا هاما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، حيث أن أغلب -إن لم يكن كل- أسهم شركات القطاع العقاري يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين - سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها- على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.

جولة ترويجية للمنطقة الاقتصادية والمطورين الصناعيين لجذب استثمارات هندية

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، وضمن سعي المنطقة الاقتصادية لتوطين الصناعات المستهدفة في استراتيجية المنطقة 2020/2025، غادر صباح اليوم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية القاهرة، ووفد مرافق له، متجهاً إلى العاصمة الهندية نيودلهي لطرق أبواب الاستثمارات الهندية وبحث التعاون مع كبرى الشركات لإقامة مشروعات هندية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة.

وتعد هذه الزيارة هي المحطة الترويجية الثالثة للمنطقة الاقتصادية في القارة الآسيوية بهدف استقطاب الشركات العاملة في قطاعات عديدة أبرزها الطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة وكذلك شركات الوقود الأخضر، وكذا بحث سبل التعاون مع بعض الموانئ لتعزيز العمل المشترك في مجال اللوجستيات.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذه الزيارات الخارجية تأتي ضمن الخطة الترويجية التي تستهدفها المنطقة خلال العام الحالي لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة والتعريف بها خارجياً كأحد المراكز الاقتصادية الواعدة والتي تعد بمثابة النافذة الرئيسية للأسواق الإفريقية أمام جميع المستثمرين فضلاً عن تمتعها بموقع جغرافي على ضفتي قناة السويس أهم مجرى ملاحي عالمي.

جهاز تنمية المشروعات يطلق أول منصة متكاملة للمشروعات الصغيرة فى مصر

قام جهاز تنمية المشروعات بتوقيع عقد تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "إى أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية " بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي سيتم إطلاقها رسميا خلال الثلاث الشهور المقبلة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن منصة المشروعات الصغيرة تعتبر استكمالا لخطة عمل الجهاز التي تهدف لرقمنة مختلف الخدمات التي تدعم الشباب والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة حيث أوضح أن الهدف الرئيسي للمنصة هو تقديم الخدمات للمشروعات بشكل تكنولوجى حديث لتشجيع أصحاب المشروعات القائمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتحفيز الشباب على الدخول في مجال عمل الحر وإقامة مشروعات في مختلف المجالات المطلوبة في السوق.

هالة السعيد: الانتهاء من 160مشروعاً تنموياً بالقليوبية بتكلفة كلية 2.5مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة القليوبية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ "خطط المواطن" التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي، والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، والانتقال إلى "متابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة القليوبية في 6 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت ٢.٥ مليار جنيه.