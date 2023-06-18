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أجواء حارة وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد، 18 يونيو 2023 11:10 ص
أجواء حارة وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الجمعة المقبل الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 18 يونيو  حتى الجمعة المقبل 23 يونيو 2023 ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 

 

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .
 
- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
- خلال يومى الإثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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