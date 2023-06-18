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أبو الغيط: مشاوراتنا مع نائب المفوضية الأوروبية مثمرة.. وركزنا على السودان وفلسطين

الأحد، 18 يونيو 2023 11:36 ص
أبو الغيط: مشاوراتنا مع نائب المفوضية الأوروبية مثمرة.. وركزنا على السودان وفلسطين جانب من المؤتمر الصحفى
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المشاورات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل كانت مثمرة، حيث أكدا ضرورة تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية الذي يزور مقر الجامعة العربية اليوم الأحد، أن الاجتماع شهد تركيزا على العديد من القضايا، وعلى رأسها الاوضاع في السودان خاصة في اطاره الانساني، وتفعيل المبادرات بهذا الشأن.
 
وتابع، أن القضية الفلسطينية نالت اهتماما كبيرا من المشاورات بين الجانبين، بحسب أبو الغيط، حيث أكدا على ضرورة الاهتمام بتفعيل حل الدولتين، عبر مبادرة السلام العربية.

ابو الغيط

جامعة الدول العربية

المفوضية الاوروبية

جوزيب بوريل



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