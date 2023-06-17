12 قتيلا و8 جرحى إثر انقلاب حافلة فى جبال الملح بباكستان

كتب محمد جمال

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون اليوم السبت، إثر انقلاب حافلتهم على طريق سريع فى إقليم البنجاب الباكستانى حسب الشرطة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، ثاقب وحيد، إنّ الحافلة كانت فى طريقها من العاصمة إسلام آباد إلى مدينة لاهور الشرقية عندما تعطلت مكابحها على بعد 135 كيلومترا من العاصمة باللتزامن مع مرورها فى منعطف حاد فى سلسلة جبال الملح.

بدوره، أعلن أمجد حسين وهو مسؤول فى مستشفى كالار كهار تاون، وفاة 7 أشخاص فى المستشفى. بينما قتل على الفور فى مكان الحادث 5 ركاب، بينهم نساء وأطفال. ومازال هناك 8 مصابون يتلقون العلاج.

هذا وتعتبر حوادث المرور أمرا شائعا فى باكستان، حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير وتنتهك قواعد المرور بانتظام ونادرا ما يتم تطبيقها.