الجرى مع هشاشة العظام فى الركبة.. ما يجب فعله وما لا يجب فعله

كتبت إيناس البنا

يمكن للجري أن يساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل لدى الأفراد الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة.

ليس من الضروري أن تجري في ماراثون ؛ يمكن أن يكون الانخراط في تمارين خفيفة إلى معتدلة مفيدًا في تخفيف الألم والحفاظ على وزن صحي مع الإصابة بالفُصال العظمي، لمعرفة المزيد حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله في التعامل مع التهاب المفاصل.

ما هو التهاب مفاصل الركبة؟

يشير التهاب مفاصل الركبة إلى حالة تنكسية تؤثر في الغالب على مفصل الركبة، مما يؤدي إلى تدهور المفاصل، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل ويتطور تدريجيًا بمرور الوقت.

يحدث الفُصال العظمي عندما يتآكل الغضروف الواقي الذي يسند أطراف العظام داخل مفصل الركبة، مما يؤدي إلى الألم والالتهاب والقيود الوظيفية.

لم يتم فهم السبب الدقيق لالتهاب مفاصل الركبة بشكل كامل، ولكن هناك عدة عوامل تساهم في تطوره، قد تشمل هذه العوامل العمر، والجينات، والسمنة، وإصابة المفاصل أو الصدمة، والضغط المتكرر على المفصل.

جرعات الجري مع التهاب المفاصل

فيما يلي بعض الإرشادات التي يجب اتباعها أثناء الجري مع التهاب مفاصل الركبة.

الإحماء قبل الجري

قبل الجري، تعتبر عمليات الإحماء ضرورية لإعداد الجسم لممارسة الرياضة وتقليل مخاطر الإصابة. يساعد التمدد بعد الجري في الحفاظ على المرونة ويمكن أن يخفف من آلام العضلات ".

تهدف إلى تقوية عضلات الفخذ

علاوة على ذلك ، فإن التمارين التي تهدف إلى تقوية عضلات الفخذ مفيدة لتقليل الضغط على مفصل الركبة أثناء الجري. توفر العضلات الأقوى دعمًا أفضل للركبة ، مما يقلل من التأثير على المفصل المصاب بالتهاب المفاصل.

اعثر على زوج الأحذية المناسب

العثور على زوج الأحذية المناسب مهم أيضًا. أوضح الدكتور ريدي أن ما قد يكون حذاءًا جيدًا للركبة العادية قد لا يكون جيدًا بما يكفي للركبة المصابة بالتهاب المفاصل.

تعرف على الألم أثناء الجري واطلب العناية الطبية

من الأهمية بمكان تحديد السبب الحقيقي لأي ألم يحدث أثناء الجري، حيث يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى غير التهاب المفاصل، يمكن أن تساعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية في تحديد السبب الأساسي وتوجيه العلاج المناسب.

أشياء لا تفعلها مع التهاب المفاصل

عندما يتعلق الأمر بالجري مع التهاب المفاصل، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها.

لا تمارس تمارين عالية التأثير

يجب تجنب التمارين مثل القرفصاء ، والاندفاع العميق ، والمشي أو صعود السلالم ، والرياضات عالية التأثير التي تنطوي على القفز المتكرر لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، هذه الأنشطة تضع ضغطًا مفرطًا على المفاصل ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الألم والالتهاب.

لا ترهق نفسك

في حين أن الجري يمكن أن يكون شكلًا مفيدًا من التمارين للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل ، فمن المهم الاستماع إلى الجسم وتجنب الإجهاد، انتبه لأي علامات تدل على زيادة الألم أو الانزعاج أثناء الجري أو بعده ، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى تعديل الروتين أو طلب المزيد من النصائح الطبية.