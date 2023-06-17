اليوم السابع
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السبت، 17 يونيو 2023 01:45 م
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ولادة قيصرية ناجحة لسيدة حامل فى 4 توائم داخل مستشفى طيبة جنوب الأقصر

السبت، 17 يونيو 2023 01:35 م
ولادة قيصرية ناجحة لسيدة حامل فى 4 توائم داخل مستشفى طيبة جنوب الأقصر ولادة قيصرية ناجحة لسيدة حامل فى 4 توائم داخل مستشفى طيبة جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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حقق أطباء النساء والتوليد في مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نجاح جديد بإجراء ولادة قيصرية لسيدة حامل في 4 توائم في الأسبوع 36 من الحمل، حيث كانت تعاني من عقم ثانوي مع وجود قيصريتين سابقتين، وتم علاجها ومتابعة حالتها حتى حدوث حمل في 4 توائم.
 
وقال فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه أجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتورة حنان عبدالفتاح حسين استشاري النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة سامية السيد عبدالوهاب أخصائي النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة الشيماء حسن أخصائي التخدير، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمة عبد الخالق مدني رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي، وأجرى الفحص الطبي للأطفال الدكتورة الشيماء حامد أخصائي الأطفال.
 
وأوضحت الهيئة، إنه أشرفت الدكتورة سامية السيد عبدالوهاب على علاج الحالة ومتابعتها حتى الولادة في الأسبوع 36، ذلك بمشاركة متميزة من فريق تمريض عمليات النساء والتوليد:- (لمياء شعبان مشرف تمريض عمليات نساء وولادة - زينب إبراهيم - فاطمة أحمد محمد - هاجر محمد محمد - آية عبد الهادي)، وتم إجراء العملية بتكلفة أقل من 400 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث يمكن الكشف بعيادة النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر يومياً ماعدا الجمعة من الساعة 8 صباحا ًوحتى الساعة 8 مساءاً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.
 
 

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