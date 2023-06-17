وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بالإسماعيلية ويشدد على تهيئة المناخ المناسب

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، اليوم السبت، لجان الامتحانات بمعهد آل نوح النموذجي، ومعهد عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمحافظة الإسماعيلية، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م امتحانات مادة الأحياء.

واطمأن وكيل الأزهر على سير وانضباط الامتحانات، وقال إن طلاب الأزهر يضربون المثل في الانضباط داخل لجان الامتحانات، في ظل ما قام به الأزهر من اجتماعات ولقاءات مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء اللجان قبل الامتحانات وإصدار تعليمات وضوابط العمل بما يضمن سلاسة وانضباط عملية الامتحانات، وقد جاء امتحان مادة الأحياء اليوم مطابقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق كل الطلاب في امتحاناتهم.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة المتابعة اليومية للجان الامتحانات من قبل رؤساء المناطق للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، ونظافة اللجان وتوفير المياه للطلاب وأي مستلزمات تحتاجها اللجان لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر، مشيرًا إلى أنَّ مشيخة الأزهر تسير لجان يومية لمتابعة الامتحانات في مختلف المناطق الأزهرية، مع متابعة لحظية من غرفة عمليات الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة.