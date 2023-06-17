وزير الزراعة يصل أسوان لتفقد أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو

وصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى محافظة أسوان، لتفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو، وكان فى استقباله أشرف عطية، محافظ أسوان.

تأتى هذه المحطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردود اقتصادى إيجابى للمزراعين، ورفع مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يشار إلى أن المحطة، تقام على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، وبتكلفة 120 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة / موسم "غرس ربيعى وخريفى"، وتكفى لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل فى الموسمين بتمويل من وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد، وتعد محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، هى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر.