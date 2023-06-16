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حياة كريمة.. بدء مشروع محطة معالجة الصرف بكسارة أبوالريش بأسوان

الجمعة، 16 يونيو 2023 06:30 م
حياة كريمة.. بدء مشروع محطة معالجة الصرف بكسارة أبوالريش بأسوان بدء مشروع محطة معالجة الصرف بكسارة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم بدء الأعمال بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الكسارة بأبو الريش قبلى غداً السبت ، والتى تم تخصيص مساحة 49 ألفا و 989 م2 لها وفقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2022.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التى تم وجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أبو الريش سواء فيما يتعلق بمياه الشرب أو غيرها من المطالب والإحتياجات الجماهيرية الأخرى ، وهو ما سيساهم بدوره فى توفير حياة كريمة للمقيمين بهذه المناطق ، وتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها.
 
وفى السياق، كلف "عطية"، بقيام ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالمعاينة الميدانية على الطبيعة لموقع محطة المعالجة فى حضور المهندس محمد بغدادى مدير مشروعات السكك الحديدية بأسوان ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة ونائب رئيس المدينة.
 
وأوضح "عبد الشافى"، أنه تم التوجيه بقيام هيئة السكك الحديدية بإزالة التشوينات الموجودة فى موقع المحطة لعدم إعاقة بدء الأعمال ، فضلاً عن التنسيق بين الهيئة القومية والسكك الحديدية لإنهاء إحداثيات الموقع ، وكذلك مسار خط السيب والعديات لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش على الوجه الأكمل .
 

 


حياة كريمة

مشروع محطة معالجة الصرف الصحى

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