اليوم السابع
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السبت، 17 يونيو 2023 04:07 ص
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وزير الخارجية البريطاني: النزاع في أوكرانيا قد يستمر طويلا

السبت، 17 يونيو 2023 04:00 ص
وزير الخارجية البريطاني: النزاع في أوكرانيا قد يستمر طويلا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلى، إن هجوم قوات كييف المضاد لن يؤدي بالضرورة إلى نجاح سريع وقد يستمر النزاع طويلا، ما يحتم على الغرب الاستعداد لمواصلة دعم كييف.

وقال كليفرلي في مقابلة مع صحيفة التايمز، "ليس هناك ما يضمن أنه ستكون هناك نتيجة عسكرية سريعة أو حاسمة في أوكرانيا. نحن بحاجة إلى فهم ذلك. نحن بحاجة إلى فهم حقيقة أنه يجب علينا الاستمرار في دعم الأوكرانيين طالما تطلب الأمر، لأننا وعدنا بذلك".

وأضاف، "هذا ليس فيلما، لا شيء مؤكد".

وفي حديثه عن المؤتمر الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا، والذي سيفتتح في لندن في 21 يونيو، قال: "الأوكرانيون سيحتاجون المال من أجل ذلك. النقطة المهمة هي بحث مصدر الأموال على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل".


جيمس كليفرلى

بريطانيا

روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

كييف

موسكو



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