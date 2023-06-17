اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرا الداخلية الفرنسى والألمانى يزوران تونس الأحد والاثنين

السبت، 17 يونيو 2023 07:00 ص
وزيرا الداخلية الفرنسى والألمانى يزوران تونس الأحد والاثنين تونس - أرشيفية
وكالات

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سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية نانسي فيسر، إلى تونس يومي الأحد والاثنين، لبحث سبل حل قضية الهجرة مع الجانب التونسي.

وقال المصدر نفسه، إن وزيري الداخلية سيصلان إلى العاصمة التونسية بعد ظهر الأحد ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي.

وأكد أن الهدف من الرحلة "تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي".

وستلتقي فيسر ودارمانان خصوصا الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي.

وكان وفد أوروبي يضم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد أجرى زيارة إلى تونس.

وقالت أورسولا فون دير لايين إن الوفد اقترح على الرئيس التونسي قيس سعيد، برنامج مساعدات بقيمة 900 مليون يورو يشمل خطة لدعمَ مكافحة الهجرة غير الشرعية. 


جيرالد دارمانان

نانسى فيسر

تونس

اخبار تونس

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المانيا

الاتحاد الاوروبى



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