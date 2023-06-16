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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 13 بيتا من بيوت الله منهم 11 مسجدا جديدا

الجمعة، 16 يونيو 2023 06:30 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 13 بيتا من بيوت الله منهم 11 مسجدا جديدا افتتاح مسجد
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف 13 مسجدًا اليوم الجمعة منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1192 مسجدًا منها 962 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و230 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
1. المدينة المنورة – المختون – ديروط
2. العوارف – الغنايم شرق – الغنايم
3. أولاد دياب – النواورة – البداري
4. الشرقيين – عرب الأطاولة – الفتح
5. الرحمن – دشلوط – ديروط
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
6. التقوى والإيمان – عزبة سيراج – شنوان – شبين الكوم
7. الشرقي – منشأة بخاتي – شبين الكوم
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
8. فلسطين – أم عزام – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
9. الدوار القبلي – قفادة – مغاغة
10. عزبة البسيوني – أبوان – مطاي
11. الرحمن – عرب السوايسة – بني عبيد
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
1. سيدي شبل الأسود – مركز ومدينة الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
2. خفاجة – العدوة – مركز الفيوم
 

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