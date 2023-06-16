وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 13 بيتا من بيوت الله منهم 11 مسجدا جديدا

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف 13 مسجدًا اليوم الجمعة منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1192 مسجدًا منها 962 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و230 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

1. المدينة المنورة – المختون – ديروط

2. العوارف – الغنايم شرق – الغنايم

3. أولاد دياب – النواورة – البداري

4. الشرقيين – عرب الأطاولة – الفتح

5. الرحمن – دشلوط – ديروط

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

6. التقوى والإيمان – عزبة سيراج – شنوان – شبين الكوم

7. الشرقي – منشأة بخاتي – شبين الكوم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

8. فلسطين – أم عزام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

9. الدوار القبلي – قفادة – مغاغة

10. عزبة البسيوني – أبوان – مطاي

11. الرحمن – عرب السوايسة – بني عبيد

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

1. سيدي شبل الأسود – مركز ومدينة الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

2. خفاجة – العدوة – مركز الفيوم