موجة حر بالمكسيك تتسبب فى وفاة 8 أشخاص

إيمان حنا

تسببت موجة حر شديدة تضرب المكسيك منذ منتصف أبريل الماضي، وهي الثالثة هذا العام، فى وفاة 8 أشخاص، وفق ما أعلنت الحكومة المكسيكية، موضحة أن سبعة من الضحايا قضوا جراء ضربة شمس والثامن من الجفاف.

وقتل ثلاثة في ولاية فيراكروس في شرق البلاد واثنان في ولاية كينتانا رو في جنوب شرقها واثنان آخران في سونورا في الشمال وواحد في واهاكا في الجنوب.

وفي مكسيكو، بلغت الحرارة خلال الأسبوع الجاري مستوى قياسياً مسجلة 35 درجة مئوية. وفي وسط العاصمة كان الجو خانقاً بسبب الزحمة وانبعاثات الغاز الناجمة عن حركة السير والشركات.

وفي مونتيري في شمال شرق البلاد زادت الحرارة عن 40 درجة مئوية في هذه المدينة المزدهرة التي عانت جفافاً غير مسبوق العام الماضي خفض ضغط المياه في المنازل، وزاد استخدام الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء ما ادى إلى انقطاعات في التيار.

واتخذت حكومة ولاية نويفو ليون، حيث تقع مونتيري، تدابير لكي يتابع الأطفال حصصاً دراسية بنظام هجين مع حضورهم إلى المدرسة ساعتين فقط في اليوم لتجنب تعرضهم للشمس.