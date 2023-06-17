ممشى شمال الغردقة.. بطول 7 كيلو مترات ومساحات خضراء وأماكن لركوب الدراجات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستكمل محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع المستثمرين من ملاك وأصحاب الفنادق المختلفة بالمحافظة أعمال الإنشاءات والتطوير بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحى شمال مدينة الغردقة على مساحة 7 كم متر وبتكلفة 100 مليون جنية، وذلك بعد افتتاح محافظ البحر الأحمر المرحلتين الأولى والثانية.

وقال مصدر بالمحافظة، أن عملية إنشاء وتطوير الممشى السياحى ضمت فى المرحلتين الاولى والثانية مساحات خضراء ومظلات حضارية وأماكن انتظار سيارات، ليكون الممشى متنفسًا ومتنزهًا لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدة بالمنطقة، وكذلك مكان متميز لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية ومساحات خضراء وإضاءة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

وكان افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر المرحلة الثانية للممشى السياحى الجديد على مساحة الممشى السياحى 7 كيلو مترات بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ليكون متنفسًا جديدًا لاهالى مدينة الغردقة ووراد الفنادق السياحية

وكشف محافظ البحر الأحمر خلال تصريحات صحفية له، أن الممشى الجديد شمال الغردقة يبلغ طوله 7 كيلو متر بتكلفة وصلت حوالى 100 مليون جنيه، من منطقة مبارك 7 مروراً بمنطقة هاواى، وحتى منتجع الجونة شمال الغردقة ويهدف إلى إظهار المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.



أعمال التطوير فى الممشى السياحى



الإنشاءات بالمرحلة الثالثة من ممشى شمال الغردقة



الإنشاءات بالمرحلة الثالثة



المراحل الأولى من الممشى



المراحل السابقة من الممشى



المرحلة الثانية من الممشى



إنشاءات على طرازات عالمية



تطوير واستكمال الممشى



مظلات ومساحات خضراء



ممشى أهل الشمال



