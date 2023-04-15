وصول 17 طبيبا من الجامعات المصرية لمستشفى بئر العبد لإجراء العمليات والكشف

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم السبت 17 طبيبا من 4 جامعات لإجراء خدمات تقديم الكشف الطبى وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة.

وأعلن مستشفى بئر العبد بيانا بأسماء الأطباء من مختلف التخصصات، والذين استقبلتهم المستشفى وفق بروتوكول مستشفى بئر العبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة)، ويقدمون خدماتهم خلال الفترة من 15/04/2023 حتى 21/04/2023.

وتضم قائمة الأطباء تخصصات أنف و أذن، وقلب، وعظام، وجهاز هضمى و کبد وباطنه، وجراحة عامة، وطب المخ والأعصاب، ونساء وتوليد، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة قلب وصدر، وجراحة أوعية دموية، وتخدير واشعه.

وسبق وأعلنت مستشفى بئر العبد قيام الدكتور حسن علي شرف مدرس مساعد جراحة المخ و الأعصاب و العمود الفقري بكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق بإجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 26 عاما و يعانى من كسر بالفقرة الخامسة عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي إثر حادث أليم حيث تم إجراء عملية جراحية عاجلة له و تم استئصال جسم الفقرة المكسورة من الأمام و فك الضغط من على الحبل الشوكي و تركيب قفص بديل فقرة و شريحة و مسامير بجرح صغير لا يتعدى 3سم و خرج المريض من الجراحة بكامل قوة الحركة بالأطراف الأربعة و انتظام في علاماته الحيوية، و خرج من المستشفى في اليوم التالي من الجراحة، و تعتبر هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يتم اجراء عملية كسر بالفقرات العنقية بمستشفى بئر العبد النموذجى ولأول مرة يستخدم تقنية الfiberoptic intubation بالمستشفى أثناء تركيب أطباء التخدير للأنبوبة الحنجرية أثناء الجراحة لضمان عدم ضغط الفقرة المكسورة على الحبل الشوكي.