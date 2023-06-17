مستشار الرئيس للصحة: مصر استطاعت فحص كل المصابين بفيروس سى وعلاجهم مجانا

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن المبادرة الرئاسية والقضاء على فيروس سى في مصر يعتبر إنجازًا قوميا ووطنيًا كبيرًا جدًا، موضحًا أن فيروس سى كان منتشرًا لدى ملايين المصريين، كما أنه في مراحل معينة لم يكن له علاج، وليس له تطعيم فكون مصر استطاعت أن تفحص كل المصابين وتعالجهم وتوفر العلاج بأسعار رخيصة جدًا بالمجان واستمرارية متابعة الحالات، وفحص الحالات القادمين إلى مصر تمثل خطوة مهمة جدًا للحد من مخاطر ومشاكل هذا المرض.

وأوضح، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع " أن القضاء على فيروس سى في مصر إنجاز قومى كبير جدًا حيث إن هذا المرض هو مرض مزمن، ومرض معدٍ ويؤدى إلى الإعاقة حيث يؤدى إلى تليف وأورام بالكبد، فإذا كنا استطعنا التخلص من المرض فهو خطوة مهمة جدًا نحو تحسين صحة المصريين.

وقال، إن التجربة المصرية في مكافحة كورونا كانت رائدة بدعم سياسي ودعم رئاسى كبير جدًا، واتخذت خطوات إيجابية للتاهب والاستعداد والترقب لاى جائحة مستقلبية، موضحًا، أن مصر استطاعت أن تقضى على شلل الأطفال والبلهارسيا، وفيروس سى.