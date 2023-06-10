اليوم السابع
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عضو لجنة الفيروسات: مصر تجرى أول مسح لـ 15 مليون طفل للكشف عن فيروس C

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 م
عضو لجنة الفيروسات: مصر تجرى أول مسح لـ 15 مليون طفل للكشف عن فيروس C د منال حمدى السيد
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة منال حمدى السيد، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، ان تجربة مصر في علاج الأطفال المصابين بفيروس سي في المدارس من خلال 100 مليون صحة تعتبر تجربة رائدة، وأول دولة بالعالم تقوم بعمل مسح للأطفال للكشف عن فيروس سى.

وأشارت إلى أنه تم عمل مسح لما يقرب من 15 مليون طفل فوق سن 15 سنة حتى هذه اللحظة، مضيفة أنه كل من تم اكتشافهم تم علاجهم، وهم عدد قليل، وتم علاجهم من خلال التأمين الصحى، والذى قام بمجهود غير مسبوق لأن التأمين الصحى يقوم بمجهود غير عادى، وهو البرنامج الوحيد بالعالم وأنا أشرف على هذا البرنامج واقترحته، ولاقى ترحيبًا من الرئيس السيسي، وهو أول برنامج يخصص لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سى.

وأكدت على هامش مؤتمر صحة افريقياAfrica Health Excon، والذى اختتمت اعماله مساء أمس بالقاهرة، إن بعض الأطباء كانوا لا يرحبون بعلاج الأطفال المصابين بفيروس سى، لأن الفيروس لا يتطور بسرعة إلا في بعض حالات الأطفال الذين يعانون من السرطان ومناعتهم ضعيفة، مضيفة: أننا نرى حالات متقدمة وقامت بعمل زراعة كبد في الأطفال في سن 13 و14 سنة نتيجة عدم علاجهم من فيروس سى، لأن الفيروس قد يتطور بسرعة إلى تليف ثم إلى سرطان بالكبد، وذلك نتيجة وجود أمراض مصاحبة، أو تعرض الطفل لملوثات بيئية، أو تناول أنواع معينة من الأدوية، وتناول الوجبات السريعة والتي تحتوى على سموم كثيرة تؤثر على الكبد، كل هذه الأمور تسرع بتليف وسرطان الكبد في الأطفال.  


فيروس سى

الكشف عن فيروس سي

الصحة العالمية

مركز السيطرة على الامراض

فيروس بى

مسح لاطفال المدارس

الاطفال المصابين بفيروس سى



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