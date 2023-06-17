مستشار الرئيس للصحة: مبادرة الكشف المبكر عن السرطان تقلل من مخاطر المرض

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، تعليقًا على إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن 4 سرطانات مهمة، إن الرئيس تبنى عدة مبادرات مهمة جدًا، كلها تساهم بدون شك في الكشف المبكر عن الأمراض وهذا يعنى ضمان علاج مبكر للمريض، وهذا في كل الأحوال يقلل من المخاطر والمضاعفات الناتجة عن المرض.

وأضاف، أنه حتى مبادرة 100 مليون صحة، ساهمت في اكتشاف العديد من الأمراض وأكثر مرضين تم اكتشافهما هما الضغط والسكر، لأنهما يسببان مضاعفات كثيرة جدًا على الجهاز الدورى وعلى المخ والقلب وعلى الكلى، موضحًا أن أكثر سببين للضغط غير المنتظم، وغير المعالج والسكر غير المنتظم وغير المعالج.

وتابع في تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن المبادرة الرئاسية المهمة للكشف عن الأورام وهى أكثر الأورام انتشارًا في مصر، وهم سرطان الرئة وسرطان الثدى والبروستاتا والقولون، يقلل من مخاطر هذه الأمراض ويقلل من المضاعفات، موضحًا أن كثير من هذه الأمراض إذا تم اكتشافها مبكرا تساهم في الشفاء الكامل من المرض، وتحسين حالة المريض .

وأوضح أن سرطان الرئة يكاد يكون السرطان الوحيد الذى نعرف سببه وهو ناتج عن التدخين أو تلوث البيئة، ولهذا السبب فان الحملة القومية للحد من التدخين وخصوصًا تدخين الشباب كان له تاثيره التراكمى على تحسين صحة الشباب، مضيفا، إنه كلما كانت المضاعفات أكثر لذلك الحد من التدخين والتلوث يحد من انتشار هذه المرض والمبادرات الأخرى مستمرة، مؤكدًا أن إجراءات المسح في 9 محافظات.