ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين؟

كتبت إيناس البنا

وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب التدخين أو تعاطي التبغ كل عام ، 7 ملايين من الاستخدام المباشر بينما يموت حوالي 1.2 مليون شخص بسبب التدخين السلبي.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، تشير البيانات أيضًا إلى أن تدخين السجائر هو السبب الرئيسي للوفاة والأمراض التي يمكن الوقاية منها، من السرطان إلى أمراض القلب إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، يؤدي التدخين إلى أمراض خطيرة وفقدان حياة الكثيرين في جميع أنحاء العالم. يبدو التوقف عن التدخين بالتأكيد مهمة صعبة لأي مدخن بسبب تحديات الإقلاع عن التدخين التالية.

أعراض الانسحاب من التدخين



الجزء الأكثر صعوبة في التخلص من إدمان التدخين هو أعراض الانسحاب بعد التدخين . يمكن أن تختلف أعراض انسحاب النيكوتين من شخص لآخر. تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

شغف شديد

الشعور بالحزن والكآبة

تبقى عصبية ومتذمرة

تواجه صعوبة في التركيز

الأرق

معدل ضربات القلب أبطأ

زيادة وتيرة الشعور بالجوع .

آثار الإقلاع عن التدخين على الجسم والعقل



اشتهاء الطعام بعد الإقلاع عن التدخين



تحدث الرغبة الشديدة في بعض الأحيان دون أي علامة تحذير مما يجعل من الصعب التمسك بها على الشخص الذي يحاول الإقلاع عن التدخين.

أفضل طريقة للسيطرة على الرغبة الشديدة هي الاستمرار في الانشغال أو القيام بأي نشاط بدني، لا يساعد الانخراط في الأنشطة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحد من المثيرات، وفقًا للخبراء ، فإن أفضل طريقة هي إبقاء العقل مشغولًا وتجنب الانحرافات.

الضغط الفردي



تشمل الأسباب الأخرى التي تجعل من الصعب على الأشخاص الإقلاع عن التدخين ضغط الأقران والعادات الروتينية مثل التدخين بعد الوجبات أو بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة والتوقعات الاجتماعية الأخيرة ولكن ليس آخراً.

على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد عندما يتعلق الأمر بالإقلاع ، يُقال إن الأمر يستغرق حوالي 66 يومًا للتخلص من هذه العادة.

قد يبدو الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا للغاية ، حتى أن بعض الناس يعتقدون أنهم يعانون من الاكتئاب أثناء القيام بذلك ولكن من المهم أن نتذكر أن قرار الإقلاع عن التدخين يكون دائمًا جيدًا بغض النظر عن مدى حدة أعراض الانسحاب.