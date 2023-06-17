محافظ قنا يودع حجاج الجمعيات لهذا العام قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة

قنا صابر سعيد

ودع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج للعام الهجري1444، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أوضح محافظ قنا، أن عدد الحجاج المسافرين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام بلغ 137 حاجاَ من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد 3 مشرفين من مديرية التضامن الاجتماعى، وأوصى المشرفين بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الحجاج وكذلك مساعدتهم فى أداء مناسك الحج وتلبية احتياجاتهم، وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتمنى محافظ قنا، للحجاج السلامة خلال سفرهم ذهابا وعودة، مقدما التهنئة للفائزين فى قرعة التضامن الاجتماعى هذا العام، متمنيا لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر وأن يتقبل الله حِجهم، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التى تضمن سلامتهم فى تنقلاتهم وأدائهم للشعائر، مطالبا إياهم بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.

وسادت حالة من الفرحة بين حجاج بيت الله الحرام، الذين حرصوا على ارتداء ملابس بيضاء تيمنا بملابس الإحرام، وودعهم ذويهم بالزغاريد، وذلك فرحة بحصولهم على الرحلة التى يتمنونها منذ سنوات.



محافظ قنا يودع حجاج الجمعيات لهذا العام (1)



محافظ قنا يودع حجاج الجمعيات لهذا العام (2)



محافظ قنا يودع حجاج الجمعيات لهذا العام (3)