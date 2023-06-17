محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية.. صور

ودع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، حجاج قرعة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى مدينة القاهرة للسفر جوا عبر مطار القاهرة الدولى إلى الأراضى العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد المحافظ أنه تقدم للحج لهذا العام 167 شخصًا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، وأسفرت القرعة العلنية التى جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع أبريل الماضى، عن فوز 42 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

وأضاف المحافظ، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى صدقت على 4 تأشيرات إضافية للحج لصالح أبناء محافظة شمال سيناء، وتم إجراء القرعة العلنية عليهم منذ عدة اسابيع بحضور المتقدمين، وبذلك يصبح إجمالى عدد حجاج القرعة لهذا العام 47 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولى لمواصلة طريقهم إلى الأراضى الحجازية، مطالبًا الحجاج بالدعاء بالأمن والأمان لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص خلال أداء مناسك الحج للموسم الحالى.

وشدد المحافظ على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأية فيروسات أو عدوى، مع اتباع التعليمات والارشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتى تضمن سلامتهم.

وقامت المحافظة بالتنسيق مع أحد الأحزاب بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.