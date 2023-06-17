محافظ بني سويف: تطوير ورفع كفاءة عدد من شون ومواقع توريد القمح

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه،المهندس أحمد عشماوى رئيس شركة مطاحن مصر الوسطى،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبعض قيادات ومسؤولى الشركة : عمر محمد قرني مدير عام الشؤون الإدارية ، المهندس حامد سيد الجبالي رئيس قطاع مطاحن بني سويف ، المهندس معتصم ممدوح مدير عام الشؤون الفنية ، محمد سيد قرني مدير عام الشؤون التجارية ، المهندسة أسماء حسّان.

ناقش المحافظ مع الحضور، الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال تطوير شونة ببا التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى،ضمن توجهات الدولة لتطوير ورفع كفاءة مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون لحفظ وتخزين المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والغلال، والحفاظ عليها من الهدر والفاقد ،لتوفير وسد احيتاجات المخابز البلدية من الدقيق.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وشركة المطاحن التابعة لها الشونة،لتوفير كافة التيسيرات وتذليل الإجراءات لسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشونة ، بجانب المتابعة المستمرة، لأعمال التوريد والاستلام بالشونة وتسهيل كافة المعوقات في هذا الشان.