اليوم السابع
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السبت، 17 يونيو 2023 01:48 م
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محافظ بني سويف: إزالة 375 حالة بختام ثانى مراحل الموجة الـ21 لإزالة التعديات

السبت، 17 يونيو 2023 12:49 م
محافظ بني سويف: إزالة 375 حالة بختام ثانى مراحل الموجة الـ21 لإزالة التعديات إزالة التعديات
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة " الخميس الماضي"، والتي كانت قد بدأت 27 مايو 2023 ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
 
وأشار المحافظ فى بيان له إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة " قد بلغ  375 حالة منها  207 حالة  على مساحة 48 ألف و888متر ، 168 حالة على 5 أفدنة و4 قرارايط ، فيما تم ،خلال المرحلة الأولى، إزالة 402 حالة ، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 29  أبريل إلى 19 مايو إلى 402 حالة ، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه  خلال المرحلتين إلى 777 حالة
 
وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي  في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري ،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة  من 19 أبريل  الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو  الشهر الجاري ، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو  الشهر المقبل.

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