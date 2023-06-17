إزالة 13 حالة تعد ورفع 732 إشغالا بالشوارع والسوق السياحى فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستكمل الأجهزة التنفيذية بأسوان، بالتنسيق مع الجهات المختلفة جهودها ل إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة إستهدفت إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 5820 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، منها 8 حالات إزالة فورية بمساحة 4540 م2، و 5 حالات صادر لها قرارات إزالة بمساحة 1280 م2.

شارك فى فعاليات الحملة الأجهزة والقوات الأمنية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمد حسين ، وكذا رئيس حى الصداقة الجديدة سامية حسين ، والعاملين والفنيين بنطاق الحى ، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بشوارع أبطال التحرير وسعد زغلول والسوق السياحى بنطاق حى غرب المدينة ، وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 732 حالة إشغال ، وتحرير 37 محضر إشغال طريق حيث تم تنفيذ الحملة بقيادة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة محمود بهاء، ومحمد ممدوح ، ومحمد حسين ، وكذا رؤساء أحياء شرق والصداقة ، ونواب أحياء غرب وجنوب ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير.

وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لقرى وادي كركر بقيادة مايكل رفعت بالتنسيق مع المهندس عيد كرومر رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان برفع الرمال الناتجة عن العاصفة الترابية علي الطريق الرئيسى أسوان / أبو سمبل أمام مدخل قرى وادي كركر وذلك بواسطة العمال والفنيين ، مدعمين بمعدات فرع الهيئة ، وتحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة.

وتواكب مع ذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى حيث تم القيام بتسليك وتطهير بلوعات الصرف الصحى بواسطة عمال الصرف داخل قرى أرقام 2 و 5 بوادى كركر.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان برئاسة الدكتور مرتجى عبد الروؤف المرور على الموظفين والعاملين للرد على أى إستفسارات لهم وذلك بمناسبة قرب شهر ذو الحجة ، وعيد الأضحى المبارك.