محافظ أسيوط يشهد الملتقى الإدارى الدينى لتسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم السبت، الملتقى الادارى الدينى لتسليم تأشيرات الحج للفائزين من أبناء المحافظة بالقرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ /2023 م، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط ، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الإقليم، بحضور فضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والدكتورة هبة الجلالى مدير إدارة الجمعيات الاهلية بالمحافظة والحجاج الفائزين بالقرعة الالكترونية لحج الجمعيات الأهلية ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية .

بدأ الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة ايات من القران الكريم ، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الذى رحب فيها بالحضور متمنيا لهم التوفيق والسداد فى رحلتهم المباركة ،معلنا تقديم كافة سبل الدعم وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيراً إلي تواجد وفداً من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى.

كما سلم المحافظ خلال الاحتفال تأشيرات الحج لعدد من الفائزين بالقرعة بالإضافة إلى تسليمهم بعض ملابس الإحرام والهدايا المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى وسط فرحة وسعادة من جميع الحضور الذين بادروا بترديد " لبيك اللهم لبيك " واطلقوا الزغاريد ابتهاجا بهذا المناسبة ، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الوزير المحافظ وجميع الحضور.

واستعرض الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة ، فضل فريضة الحج وفضائلها والمنافع الكثيرة الدينية، والدنيوية ومغفرة الذنوب لأنه من أفضل الأعمال والقربات عند الله داعيا المولى عز وجل أن يرزقنا حج بيته وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام ، كما قام بالإجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الحجاج.

كما أجاب الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، على تساؤلات الحجاج مستعرض مناسك فريضة الحج وأركانه وواجباته وسننه.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة لجميع الحجاج المشاركين فى حج هذا العام وفوزهم بتأدية فريضة الحج ،ضمن القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444-2023 ، والتى اجرتها وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة والتي تنطبق عليهم الشروط طبقا للقواعد المنظمة لذلك ، مشيرا الى انه تم تكليف مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة .