محافظ أسوان: محطة شتلات قصب السكر تستهدف إنتاج 15 مليون شتلة

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان، ووزير الزراعة السيد قصير، لمحطة شتلات القصب بكوم أمبو فى أسوان، اليوم، السبت، يرافقهما اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وقدم "عطية"، شكره للجهود المتواصلة التي تقوم وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير بتنفيذها على أرض محافظة أسوان لدعم وتطوير مشروعات الإستصلاح الزراعى بوادى النقرة ووادى الصعايدة وتوشكى الخير ، وغيرها من المشروعات سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل إحداث طفرة ملحوظة فى التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

وتابع، أن ذلك يتواكب مع الدور الفعال لوزارة الزراعة أيضاً فى تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التى تهدف إلى توفير كافة أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة ، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم.

وقال وزير الزراعة، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات ، واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود إقتصادى إيجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص ، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض ، وأيضاً فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر تلك السلعة الإستراتيجية الهامة وتقليل فاتورة الإستيراد ، وقد أشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة.

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