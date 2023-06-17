وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب فى كوم أمبو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التوسع فى إنتاج شتلات القصب، كبديل عن زراعته بالعُقل، والذى يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة، وكذلك يزيد الإنتاجية.

وقال وزير الزراعة بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات ، وإستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود إقتصادى إيجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مضيفاً أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر ، وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر .

وأشار القصير إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ، وأن المحطة تقع على مساحة 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة فى الموسم لتكفى لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل فى الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد .

‏وأكد وزير الزراعة بأن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص ، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض، وأيضاً فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر تلك السلعة الإستراتيجية الهامة وتقليل فاتورة الإستيراد ، وقد أشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره للجهود المتواصلة التي تقوم وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير بتنفيذها على أرض محافظة أسوان لدعم وتطوير مشروعات الإستصلاح الزراعى بوادى النقرة ووادى الصعايدة وتوشكى الخير ، وغيرها من المشروعات سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل إحداث طفرة ملحوظة فى التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة ، مؤكداً إلى أن ذلك يتواكب مع الدور الفعال لوزارة الزراعة أيضاً فى تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التى تهدف إلى توفير كافة أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة ، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم .

من ناحيته قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إنه تم الانتهاء من انشاء المحطة بتكلفة حوالي 300 مليون جنية وأنه يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وقال إن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية .

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