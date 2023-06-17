محافظة الإسكندرية: صورة القرش المتداولة من نوع "ماكو ذو الزعنفة القصيرة"

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية بيان، اليوم ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس بالإسكندرية.. مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.

وأفاد فى هذا الشأن خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثاً وهو من نوع "ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus" ولا يمثل أي خطورة على المنطقة.

ونفى خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس والتى تعد مياهها مياه مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخوله.

وأوضح الخبراء أن الصياد قام برمي الغزل أو الشبك علي بعد أكثر من 3 كم من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

وأكد الخبراء أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبار مضللة.

وأشار الخبراء أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع فى أسواق المكس ويرغب فى شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيا وهذا يحدث منذ عشرات السنين فى هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.