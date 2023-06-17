مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يناقش استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعة

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال السعيد، اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق، والدكتورة ميرفت الديب الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، والمهندس محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، وعبر تقنية الـTeams الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، والدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس النواب.

وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، إلى أننا نسابق الزمن فى استكمال هيكل القيادات الأكاديمية والإدارية وليس لدينا رفاهية الوقت لاستكمال باقى الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل وإدارة الجامعة على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجامعة بنها الأهلية والتى تأتى فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الذكية التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، وجذب الطلاب للدراسة بها، نظرًا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة.

من ناحية أخرى ناقش مجلس أمناء الجامعة الأهلية خلال جلسته النظر في التعاقد على نظام معلومات متكامل ومتطور وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية.

كما عرض الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، الموقف العام الحالي والمستقبلي لجامعة بنها الأهلية، وعرض الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الاهلية الموقف الفعلي للكليات التى بدأت الدراسة الفعلية والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة فى العام الجامعى 2023/2024 من حيث عدد الطلاب الحالي والمتوقع قبولهم فى العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.