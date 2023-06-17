غلق باب التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.. صور

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية باب التصويت عقب انتهاء المدة المحددة للتصويت.

وشهدت الانتخابات اقبال كببر من تجار الإسماعيلية ومراكزها المختلفة منذ بداية التصويت حتى انتهاء مدة التصويت وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بغلق الأبواب والسماح للاعضاء المتواجدين أمام اللجنة بالتصويت.

ووفر نادي الشجرة برئاسة محمد مصطفي البيك، 12 كاميرا مراقبة لمتابعة انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تجري اليوم السبت.

ووجه المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة توفير ساحات إنتظار لراحة التجار الناخبين، والانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، قد حرص علي الإدلاء بصوته في الساعات الاولي لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الاسماعيلية، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في 19 ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة 2023,/2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 ابريل 2023.

ويجري التصويت، اليوم السبت، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.

وأعلن المهندس احمد عثمان، ان عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 أفراد و359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 فردا، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 فردا، و730 شركة، بإجمالي 8345 صوتا.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة2023/2027، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين،

سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.