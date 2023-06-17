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شون وصوامع المنيا تستقبل 449 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

السبت، 17 يونيو 2023 03:16 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 449 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز توريد قمح - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم السبت، بلغ 449 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية ومتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

 


مديرية التموين

محصول القمح

توريد القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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