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فحص 7 آلاف حالة بالمنيا ضمن "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة وكبار السن

السبت، 17 يونيو 2023 02:24 م
فحص 7 آلاف حالة بالمنيا ضمن "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة وكبار السن الكشف الطبي على المواطنين
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصه الدائم على متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تعمل على خدمة الأهداف التنموية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمختلف فئات المجتمع وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى وكبار السن وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا .
 
من جانبه، أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وفحص7 آلاف و421 مواطنا، وذلك خلال شهر مايو الماضى ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى ،مؤكداً أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.
 
وأوضح الدكتور محمد سمير منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة .
 
 

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