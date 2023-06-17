اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد محطة الرماية بالخط الرابع للمترو المار بشارع الأهرام .. صور

السبت، 17 يونيو 2023 01:17 م
شاهد محطة الرماية بالخط الرابع للمترو المار بشارع الأهرام .. صور محطة الرماية بالخط الرابع للمترو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الهيئة القومية للأنفاق صورا توضح تقدم الأعمال بمحطة مترو الرماية بالخط الرابع لمترو الأنفاق المار بشارع الأهرام، وذلك ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم. 
 
ويصل عدد محطات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو (1)
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو 

محطة الرماية بالخط الرابع للمترو (2)
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو 

محطة الرماية بالخط الرابع للمترو (3)
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو 

محطة الرماية بالخط الرابع للمترو (4)
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو 

محطة الرماية بالخط الرابع للمترو (5)
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو 

محطة الرماية بالخط الرابع للمترو (6)
محطة الرماية بالخط الرابع للمترو 

 


الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

النقل

المترو

مترو شارع الهرم



الموضوعات المتعلقة

رئيس الهيئة القومية للأنفاق يتفقد مشروع الخط الرابع للمترو

الخميس، 19 يناير 2023 01:48 م

ننشر الأسعار المقترحة لاشتراكات القطار الكهربائى الخفيف.. 390 جنيها أقل قيمة ركوب شهرى.. وعمل اشتراكات تجمع الخط الثالث للمترو ومسار القطار.. والهيئة القومية للأنفاق تطلب من الشركة المشغلة تغيير التعريفات

الجمعة، 22 يوليو 2022 06:00 ص

حصاد الوزارات.. وزير النقل يقيل رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه

الأحد، 17 يوليو 2022 05:23 م

وزير النقل يكلف اللواء شريف ليل للقيام بمهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق

الأحد، 17 يوليو 2022 05:10 م

وزير النقل يقيل رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه

الأحد، 17 يوليو 2022 04:01 م

شاهد محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام.. صور

الإثنين، 22 مايو 2023 01:33 م

وزارة النقل تنشر أحدث تصوير للمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

السبت، 20 مايو 2023 03:41 م

شاهد محطات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:54 م

شاهد فيديو المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.. طوله 19 كم و17 محطة

الأربعاء، 22 مارس 2023 04:00 ص

الخط الرابع للمترو حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 11:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة