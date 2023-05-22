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شاهد محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام.. صور

الإثنين، 22 مايو 2023 01:33 م
شاهد محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام.. صور محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو، الذى يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة، والذى يتم تنفيذه بمنحة يابانية. 
 
ويتم تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعددها 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ويتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح.
 
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (2)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (3)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (4)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (5)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (6)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (7)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام (1)
محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بشارع الأهرام

 


المترو

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