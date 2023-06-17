سنابل الخير.. توريد 390 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على إنتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مناطق المحافظة، مضيفا أن ما تم توريدة من القمح حتى اليوم بلغ 390 ألف طن، وجارى فرز الاقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.