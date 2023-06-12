توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة سمنود التكنولوجية

وقع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنلوجية، وذلك بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة.

ويشتمل البروتوكول على التعاون في عدة مجالات ومنها تبادل الخبراء بين الجامعتين وخاصة في مجال التعليم والتدريب، وتبادل الباحثين والأساتذة بين الجامعتين، والمُشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، واستغلال الإمكانات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية ونوادي وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة، والتنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية، وكذلك وضع برامج للزيارات والتدريب.

وأكد الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة للتعاون مع جامعة سمنود التكنولوجية، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى إهتمام الجامعة كذلك بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

من جانبه، أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة تعمل على تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والعلم والمعرفة لتلبية احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الجامعة تقدم 3 برامج دراسية مُتميزة تختص بتلبية مُتطلبات البيئة المحيطة منها التصنيع الغذائي وصناعة الملابس والغزل والنسيج وصيانة مُعدات الغزل والنسيج.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول، من جامعة المنصورة الجديدة عبدالله جاد أمين عام الجامعة ، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، الدكتورسمير صقر عميد كلية العلوم، الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، الدكتورة سارة بهلول مدير برامج الهندسة، ومن جامعة سمنود التكنولوجية، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وخالد السجاعي مدير العلاقات العامة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.